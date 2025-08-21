¡Vámonos de campana a campana y de esquina a esquina! Durante el podcast de Más Deporte, Andrés Vaca les lanzó el reto a sus colegas Daniel ‘Ruso’ Zamogilny y a Fernando Jesús Torres con quién se subirían al ring por un millón y medio de peso.

El ‘Ruso’ de inmediato no lo pensó y dijo que a David Faitelson, a pesar de que hace tiempo no lo conocía y ahora tiene una buena relación profesional con él. Segundos después corrigió y aseguró que le gustaría subirse al ring con el hijo de José Ramón Fernández, Juan Pablo.

PUBLICIDAD

Vaca le preguntó al ‘Niño Águila’ con quién le gustaría pelear con Fernando Cevallos, también comentarista de televisión, porque siempre le pega al América y su personaje no le cae nada bien.

“Que le pongan su playera de las Chivas, yo me pongo la del América y nos encerramos en un elevador, para que nadie corra”, agregó Fernando Torres.

Finalmente Andrés Vaca no se salvó del cuestionamiento a lo que el comentarista mencionó con el ‘Pollo’ Ortiz, a pesar de comenzar su carrera juntos en los medios, aunque también después corrigió y con molestia que le gustaría pelear con Jorge Pietrasanta, tras la discusión que surgió en la red social X.