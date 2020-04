Medallista olímpico relata situación de Egipto con el coronavirus

“Afortunadamente en África no hay tantos contagios, Egipto, hasta el día de hoy tiene 710 contagios, 46 muertes y 157 recuperados, la verdad es que es una situación en la que el gobierno puso mucha atención ya que cinco de los primeros casos de contagio y de muertes por coronavirus aquí en Egipto fueron gente del gobierno, tengo entendido que fueron militares y gente muy allegada al presidente, entonces inmediatamente pusieron las alertas sanitarias, se suspendieron todas las clases, se suspendieron todos los eventos deportivos”, relata a la distancia Salazar.



Respecto a la reacción de los mexicanos con el Covid-19 y cómo se ha abordado el tema dijo: “No es una situación de broma, no es una situación donde se diga ‘a mí no me va a pasar’, la verdad que esa misma mentalidad tenían en Italia y tenían España y ahora ya están por arriba de China. Por ejemplo también aquí una medida fuerte es que nadie sale después de las 6 de la tarde y hasta las 8 de la mañana”.