Mayweather: 'Crawford es un peleador increíble, es un hijo de p...'

Mayweather, quien terminó su carrera con marca de 50-0, no escondió su deseo de trabajar con el campeón de peso Welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB); sin embargo, sabe que por el momento eso no es posible ya que se encuentra trabajando bajo la tutela de Top Rank, pero aseguró que si en algún momento es agente libre no dudaría en inculirlo en su promotora pues sabe que podría ayudarlo a potenciar su carrera.