"Tiene un traumatismo directo sobre el brazo derecho -con el neumático-, con fractura completa del tercio medio del húmero, aunque no está completamente desplazada, con una posible paresia del nervio radial"explicó Xavier Mir, doctor que lo atendió tras sufrir el percance.

"Esta lesión ha sido inmovilizada para cuando se decida poder trasladarlo a Barcelona para acabar el tratamiento definitivo. Una paresia quiere decir que tiene un nervio muy cercano y aún no hemos podido, por el grado de traumatismo, explorar que el nervio no haya recibido un golpe. Es posible que no ocurra, pero tampoco podemos confirmarlo en este momento".