Maratonista cede hotel para atender pacientes de coronavirus

La pandemia por coronavirus cambió los eventos deportivos y la vida de los atletas para siempre y es el mismo caso del maratonista etiope Kenenisa Bekele, considerado el segundo más rápido del mundo y que en esta ocasión no podrá tomar participación en el maratón de Londres, que se debía arrancar este domingo en la capital de Inglaterra.

Debido al COVID-19, este maratón no se llevará a cabo, al menos no en abril y que se movió al 4 de octubre, coronavirus mediante.

El maratonista no se siente preocupado a pesar de haberse preparado para participar, como si está preocupado por la crisis mundial de coronavirus y la sensación de vulnerabilidad que tiene el ser humano ante esta amenaza.

"Me preocupa el futuro. Me preocupa la hambruna que sigue. Estamos encerrados en Etiopía, pero quedarnos adentro es un lujo que muchos no pueden permitirse", dijo Bekele.