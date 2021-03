Llegó Animal Crossing tras acuerdo de Sanrio con nuevas tarjetas amiibo para el Nintendo Switch

Llegó el día y tal como se había anunciado Aninal Crossing salió este viernes 26 de marzo al mercado con una nueva actualización de Hello Kitty, de Pompompurin y de Cinnamoroll, luego que Nintendo estableciera un nuevo acuerdo con Sanrio .

Animal Crossing: New Horizons de Nintendo Switch y Animal Crossing: Pocket Camp para smartphones está disponible con el estreno de unas tarjetas amiibo especiales con las que desbloquear todo tipo de añadidos temáticos.

¿Dónde conseguir lo nuevo de Aninal Crossing?



El 'Animal Crossing Sanrio Collaboration Pack' es un sobre que contiene 6 tarjetas amiibo compatibles con el juego, basadas en las sagas de Sanrio: Hello Kitty, Pompompurin, Cinnamoroll, My Melody, Little Twin Stars y Kerokerokeroppi; disponible en tiendas físicas y digitales.