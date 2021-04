¡Latinoamérica presente en patinaje artístico de Beijing 2022!

Donovan Carrillo logró lo que hasta hace no mucho tiempo parecía impensable , pues obtuvo su boleto a los Juegos Olímpicos Invernales de Beijing 2022 , convirtiéndose así en el seguno mexicano que competirá en esta disciplina invernal luego de que Ricardo Olavarrieta lo hizo en Albertville 1992 .

"Estoy muy feliz de compartirles que es oficial. Después de todos estos años de esfuerzo, dedicación y compromiso, se logró la clasificación a los Juegos Olímpicos de Invierno de de 2022 . Todavía no me lo puedo creer, les agradezco infinitamente a todas las personas que han estado ahí y me han acompañado en esté sueño", publicó el joven mexicano en su cuenta de Instagram.