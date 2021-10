Lamar Jackson tuvo un juego descomunal en el triunfo de Ravens

Fue un final de locura en un partido en el que Jackson estuvo impresionante lanzando para 442 yardas y cuatro pases de anotación, uno de ellos a Marquise Brown en tiempo extra lo que representó la victoria, pues con eso no dieron oportunidad a que los Colts intentaran llevarse el juego en el que Carson Wentz no desentonó pues lanzó para 402 yardas y dos envíos a las diagonales, pero no fue suficiente para que su equipo se llevara el juego.