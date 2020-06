La muerte se ensaña con luchadores: 30 guerreros han muerto desde mayo

Las muertes por coronavirus no paran en el mundo y la pandemia continúa su curso, el deporte se ha visto afectado en muchos sentidos, pero la lucha libre parece ser una de las disciplinas más afectadas por el COVID-19.

Por respeto a los familiares no han sido dados a conocer todos los nombres de los que han perdido la vida, aunque algunos de ellos han trascendido como es el caso de Matemático II, Mohawk, El Extraño, Sangre Guerrera o Bello Andy.

“Se han ido ya compañeros y familiares de ellos, la gente muchas veces no cree, pero varios entraron al hospital y no salieron con vida. Es por eso que seguimos pidiendo que guarden su distancia y se cuiden. Ya nos tardamos unos meses, pero creo que es mejor aguantar para que esto no se prolongue más”, declar´ó El Fantasma.