Tunden a John Cena en redes por su aparición desnudo en los Oscares

John Cena es duramente criticado en las redes sociales debido a su aparición sin ropa en la entrega de los Oscares . Cena , no solamente ha sido actor de películas sino que fue formado en la WWE , siendo una de las estrellas del deporte de los encordados por muchos años.

“Ay Dios mío un tipo desnudo… Tenemos a todas sus actrices riéndose y diciendo esto es muy divertido. No tiene nada de gracioso ¿Dónde está la gracia? Aquí no solamente lo humillaron sino que además pretenden que sea algo chistoso ¿Qué es divertido? ¿Por qué dejamos que los niños vean este tipo de espectáculos? ¿Por qué está chistoso? No tiene nada de divertido, díganme ¿En dónde está el chiste?" sentenció el expeleador.