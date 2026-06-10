    Lucha Libre

    Konnan sufre la amputación de sus dos piernas: “Estaba muy débil”

    El luchador se encuentra delicado de salud tras padecer una enfermedad crónica.

    Por:
    Javier Carmona Torres
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    Video El luchador Konnan sufre la amputación de sus dos piernas

    El mundo de la lucha libre se ha visto conmocionado en las últimas horas, luego de que se diera a conocer que Carlos Santiago Espada, mejor conocido como Konnan, sufrió la amputación de su segunda pierna.

    Cabe mencionar que el luchador ya venía arrastrando problemas de salud, debido a que hace unos meses le amputaron una pierna, aunque lamentablemente no encontró una mejora, por lo que ahora los médicos tuvieron que intervenir en la segunda.

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    El luchador, que nació en Miami, pero que tiene raíces cubanas y puertorriqueñas, padece una enfermedad crónica con la cual ha estado batallando.

    ¿Qué le pasó a Konnan?


    Vince Russo, exguinista de la WWE, detalló que primero se enteró hace unos meses de la primera amputación que sufrió Konnan, aunque fue más su dolor cuando se enteró de la segunda operación.

    “Konnan ha sufrido una amputación de ambas piernas. Sabía que le habían amputado una, y la otra aún estaba en duda. Esa fue la última vez que hablé con él, hace dos meses. Tuvieron que amputarle la segunda”, indicó Russo en el podcast Coach and Bro.

    No obstante, el exguionista de la WWE explicó que a inicios de esta semana tuvo la oportunidad de hablar con Konnan, donde reconoció que lo escuchó débil por la recuperación que está llevando.

    “No hablé mucho con él porque estaba muy débil. Está pasando por una rehabilitación agotadora, aprendiendo a lidiar. No me lo puedo imaginar. Sonaba agotado, así que le dije: ‘Hermano, ve a relajarte. Estamos rezando por ti. Te queremos”, detalló.

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