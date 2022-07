Key Alves, jugadora de voleibol, revela que gana 50 veces más en apps que en su club

"Estoy entrando en mi tercer año en un equipo de voleibol profesional y me considero un atleta profesional. Pero las cosas fuera de la cancha empezaron a crecer mucho para mí. Entonces comencé a prestar un poco más de atención a una carrera paralela. Nos guste o no, hoy es mi mayor ingreso. Me considero un deportista y eso fue lo que hizo crecer mi imagen en internet. Eso es lo que la gente busca ver en Internet. Entonces, soy deportista, modelo y también influencer y emprendedora de algunos de mis propios negocios", dijo Alves al medio brasileño.