La Casa de los Famosos México sigue siendo un éxito en su tercera temporada y uno de los integrantes que ha generado mucha diversión es Abelito, quien ha hecho una buena mancuerna con Aldo de Nigris Jr.

Justamente ellos dos junto con Facundo, hicieron una dinámica de lucha libre en la que Abelito y De Nigris eran pareja y se aventaron varias maniobras del pancracio mexicano, lo que dejó a todos con la boca abierta.

Durante una postgala de La Casa de los Famosos México llegaron de sorpresa dos luchadores de gran tradición, Kemalito y Atlantis Jr. quienes vieron la lucha dentro de la casa y les hicieron una invitación formal.

“Tenemos la intención de invitarlos a la Arena México y que sientan un entrenamiento y por qué no, cuando tengamos una presentación que salgan con nosotros”, mencionó el hijo de la Atlántida, quien le mandó su máscara a Aldo.

Kemalito, por su parte, hizo lo mismo con su máscara, él la dejó para Abelito con todo y personalización, “tiene su inicial, es algo muy chido, se la doy con mucho cariño y respeto de parte del rey de las travesuras”.

Además de invitarlos a entrenar, Kemalito y Atlantis extendieron la invitación a una función de lucha libre en la Arena México a toda la producción de La Casa de los Famosos México.