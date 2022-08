Juan Manuel 'Dinamita' Márquez se sincera sobre la Canelo vs. GGG III

“El estilo mexicano, mucha gente cree que es tirar golpes y recibir golpes, ser como un guerrero ‘si me diste, te doy’, no; el boxeo mexicano es igual, intercambiar golpes, pero con técnica. Si me llegas a conectar un golpe, te voy a regresar tres o cuatro, pero con inteligencia, ese es el estilo mexicano; ser agresivo con inteligencia”, añadió Dinamita.