John Coates: “No podemos asegurar los JJOO, aún con vacuna”

El jefe de la comisión de la coordinación del Comité Olímpico Internacional, John Coates, califica de ‘verdadero problema’ la organización de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 debido a que no hay vacuna contra el coronavirus ni una fecha para conseguirla.

Coates, quien fue el mismo que a principios de marzo habló de posponer los Juegos Olímpicos para el 2021, nuevamente se expresa al respecto de que se trata de reunir en un solo lugar a más de diez mil atletas de más de 200 países de todo el mundo, cuando aún no existe una vacuna.

"Los Juegos sólo pueden tener lugar en 2021”, recordó Coates, “no se pueden posponer otra vez y debemos asumir que no habrá vacuna o que, si la hay, no será suficiente para que pueda ser compartida por todo el mundo, por eso no podemos asegurar la disputa aunque haya una vacuna”.