Fuentes: Gobierno japonés ya decidió cancelar Tokyo 2020

El rebrote mundial de la pandemia del coronavirus habría obligado al gobierno japonés a reunirse en privado para cancelar definitivamente los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 y pensar en ser anfitriones en el 2032 , según información de The Times .

El diaro británico informa que un miembro de la coalición gobernante en Japón declaró que los Juegos Olímpicos serán cancelados y no aplazados por segunda ocasión como se creyó en un principio.

"Nadie quiere ser el primero en anunciarlo, pero el consenso es que (la realización de Tokyo 2020) es demasiado complicada. Personalmente, no creo que vaya a pasar", cita The Times al supuesto miembro del gobierno japonés.

Dichas declaraciones contrastan con los comentarios de Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), quien aseguró este jueves previo a la noticia de The Times que "en este momento no tenemos ninguna razón para creer que los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 no serán inaugurados el 23 de julio.