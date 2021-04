Los anfitriones no tuvieron que luchar por clasificarse, pero eso no los hace menos difíciles, estrella es Takefusa Kubo, quien ha tenido un buen paso por el balompié español aunque actualmente no ha tenido la continuidad necesaria en el Getafe, no hay que olvidar que su pase pertenece al Real Madrid, que en el 2019 lo firmó por cinco temporadas. Adelante su compañeros será Ryotaro Meshino, elemento del Río Ave de la Primeira Liga de Portugal.