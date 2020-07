El Comité Organizador afirma que "si no hay vacuna, no hay Juegos Olímpicos"

El presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos , Yoshiro Mori , externó su preocupación en caso de que no se haya encontrado una vacuna para el verano 2021, porque de ser así, la celebración del magno evento deportivo se cancelaría.

"El que los Juegos Olímpicos puedan hacerse o no depende de si la humanidad puede derrotar al coronavirus. En concreto, desarrollar una vacuna o fármaco es lo primero", reveló Mori para la televisora japonesa NHK .

A partir de hoy comienza la cuenta regresiva de 365 días para el inicio de los Juegos Olímpicos Tokyo 2021 , pero Yoshiro asegura que no es un hecho, porque de continuar la situación mundial actual con contagios, rebrotes y sin vacuna, se complicaría mucho.

"Si la situación actual continúa, no podríamos realizar los Juegos en 2021", asegur´el presidente del Comité Organizador.

El Compité Olímpico Internacional (COI) y los organizadores japoneses mantienen la esperanza y confían en que la justa deportiva si se realizará, y a pesar de no profundizar mucho en las preguntas, en un hipotético caso donde no se desarrolle la vacuna dentro de seis o nueve meses, como se tiene previsto, los Juegos Olímpicos no se aplazarían y se optaría por su cancelación.