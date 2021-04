Combate Global: ¡Torneo de una noche, cuatro peleadores!

Este viernes 23 de abril regresa Combate Global con el Torneo de Peso Ligero en el que concursarán solo cuatro peleadores: Anthony ‘The Shark’ Ávila vs. Alejandro ‘The Hulk’ Sánchez , y Luis ‘El Tigre’ Gómez vs. Tommy ‘The Spaniard’ Aaron .

The Shark colisiona con The Hulk

"Me gusta noquear, voy a buscar la pelea siempre. Gracias a dios nunca me han noqueado. Puedo pelear de pie o en la lona. Ávila es un peleador experimentado, ha enfrentado a algunos de mis compañeros.

"Es un reto pelear dos veces en una noche, como legado es algo que te pone a prueba y estoy listo para eso. Me siento afortunado por esta oportunidad. Me defino como guerrero mexicano, peleador latino que siempre va hacia adelante y no le dejaré nada a los jueces. Ávila espero estés listos para esta guerra".