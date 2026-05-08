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    Bielorrusia podrá participar bajo su bandera tras perdón del COI rumbo a LA 2028

    El Comité olímpico Internacional levantó las restricciones a los atletas bielorrusos por lo que podrán participar bajo su bandera e himno nacional en competiciones deportivas internacionales.

    Por:
    Emmanuel Mondragón
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    Video ¡Termina el veto! Bielorrusia ya podrá participar sin restricciones

    El Comité Olímpico Internacional (COI) levantó la sanción a los atletas de Bielorrusia por lo que ahora podrán participar bajo su bandera e himno nacional en competiciones deportivas internacionales.

    Esta nueva determinación se da de cara al próximo periodo de clasificación rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 así como para los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud de Dolomiti Valtellina de ese mismo año.

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    "La Junta Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional ya no recomienda restricciones a la participación de los atletas bielorrusos, incluidos los equipos, en competiciones reguladas por Federaciones Internacionales y organizadores de eventos deportivos internacionales.

    "El COI levantó hoy las condiciones recomendadas de participación para Federaciones Internacionales y organizadores de eventos deportivos internacionales del 28 de febrero de 2022 y el 28 de marzo de 2023 en lo que respecta a Bielorrusia y a los atletas bielorrusos, incluidas las medidas de protección", informó el COI en un comunicado.

    RUSIA SIGUE VETADO POR EL COMITÉ OLÍMPICO

    Por otra parte, quien mantiene las sanciones del COI es Rusia, cuyos atletas seguirán vetados y solo se les permitirá participar bajo bandera neutral.

    El Comité Olímpico Ruso fue sancionado tras el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ahora además, el Comité Internacional externó su preocupación por el sistema antidopaje ruso lo que llevará a nuevas investigaciones y se erige como otro motivo para seguir manteniendo el castigo.

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