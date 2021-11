Los Chiefs sufrieron pero lograron reencontrarse con el triunfo

Kansas City necesitaba ganar para retomar la confianza luego de una temporada en la que no logran encontrar la regularidad y los Giants parecían la víctima perfecta para reponerse luego de que la semana pasada perdieron con Tennessee y al final lograron sacar el resultado pero no fue nada sencillo pues el equipo de New York los llevó al límite en un partido en el que las defensas estuvieron a la altura.