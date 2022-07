Checo Pérez critica el sistema de penalizaciones de la FIA

"Al final sí estaba fuera de lo límites de pista, pero pagué el resultado de un sistema que no está al cien por ciento, debí ser penalizado antes de la Q3 y no en la Q3 porque pierdo todos mis neumáticos, algún daño al motor, etc., pero al final el sistema no está listo para este tipo de reglas, pero hoy me tocó a mí y mañana le tocará a alguien más", comentó antes de que remontara posiciones para quedar finalmente en la quinta de arranque.