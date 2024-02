"Estoy súper excitado con miras a la próxima temporada y no puedo esperar a subirme al coche y volver a disputar carreras", comentó Ocon, quien en su día fuese compañero del mexicano Sergio Pérez y que lo fue del español Fernando Alonso, en la escudería gala, en 2021 y 2022. "Es el momento del año es muy apasionante, porque es cuando ves lo que ha fabricado el equipo. He visto dibujos y he estado en el simulador, pero hasta ahora no había visto todo completo, la cosa real", añadió.