El Canelo se fue con todo en contra de Chávez y De la Hoya

"Siempre he sido alguien de mentalidad muy fuerte sin importar lo que digan. La gente que te critica es por envidia, quieren estar donde estás tú y viniendo de Julio César Chávez (...) Él nunca ganó lo que yo estoy ganando. Respeto lo que hizo pero que también respete él todo lo que he hecho", dijo en charla con Graham Bensinger.

Pero la cosa no paró ahí, pues Canelo siguió con Oscar de la Hoya , quien hasta hace poco tiempo era su promotor , no obstante, el campeón mexicano señaló que el 'Golden Boy' no toma las decisiones en su empresa e incluso reveló que tiene otro tipo de intereses por lo que son otros quienes definen lo que se va a hacer y añadió que no se preocupan por los boxeadores , una razón por la que decidió dejarlo.

“No me gusta hablar mucho de la gente, pero siempre he sido una persona leal, y siempre lo fui con Golden Boy, él no es Golden Boy, él no hace nada en Golden Boy, él se preocupa en tomar y andar en otras cosas, él no es Golden Boy. Las decisiones las toman otras personas.