UFC Así será el escenario y Fan Fest para el UFC Freedom 250 Casa Blanca El evento más esperado del año en la UFC muestra un adelanto de lo que se espera dentro del escenario de la Casa Blanca.

Video Conoce el escenario de UFC Freedom 250 Casa Blanca

El próximo 14 de junio, en medio del inicio del Mundial 2026, se dará uno de los eventos más esperados en el mundo de las Artes Marciales Mixtas, el llamado UFC Freedom 250, mejor conocido como el UFC White House.

En este importante evento de esta empresa dedicada a los eventos de gran magnitud en cuanto a combates se refiere, se realizarán siete peleas, donde la principal estará a cargo de el campeón de peso ligero Ilia Topuria y el campeón interino de peso ligero Justin Gaethje.

PUBLICIDAD

Como su nombre lo indica, esta nueva edición de la UFC tendrá lugar en la residencia presidencial de los Estados Unidos de América, más concretamente en el Jardín Sur de la Casa Blanca, Washington D.C., donde ya comenzaron con los preparativos para tener el evento del año.

A través de algunas imágenes, difundidas mediante sus redes sociales, la UFC dio a conocer el escenario que se montará en el recinto presidencial para llevar a cabo el Freedom 250 y el Fan Fest de dicho evento, lo que fascinó a todos los seguidores de este deporte extremo.

El octágono estaría montado al centro del Jardín Sur de la Casa Blanca, pero sobre una especie de plataforma, lo que le daría una mejor vista al público asistente, que se encontraría en gradas que comenzarían desde una altura más baja que la del escenario.