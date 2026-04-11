Futbol Emiliano Endrizzi bromea con llevar una bomba en un avión y es detenido Broma de bomba provoca pánico y termina con detención con jugador argentino.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video ¡Pánico en avión! Emiliano Endrizzi grita bomba y enfrenta posibles sanciones

El futbolista argentino Emiliano Endrizzi protagonizó un escándalo luego de realizar una broma de muy mal gusto a bordo de un avión, al mencionar que llevaba una bomba, lo que provocó pánico entre los pasajeros y la activación inmediata de los protocolos de seguridad.

El incidente ocurrió cuando el equipo Gimnasia y Esgrima de Jujuy, donde milita Endrizzi, se disponía a viajar rumbo a Buenos Aires. Tras escuchar la palabra “bomba” por parte del jugador, la tripulación detuvo la operación del vuelo y solicitó la intervención de las autoridades.

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¿Qué consecuencias tuvo la broma de Emiliano Endrizzi?

Como parte del protocolo, todos los pasajeros fueron evacuados mientras se realizaba una inspección completa del avión. Horas después, se confirmó que no existía ningún artefacto explosivo.

¿Qué pasará con Emiliano Endrizzi?

Endrizzi fue detenido por elementos de seguridad y retirado del avión, incluso esposado. El caso podría derivar en sanciones legales debido a la gravedad de sus declaraciones en un contexto de transporte aéreo.