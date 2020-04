Anthony Causi, fotógrafo con gran sensibilidad que será extrañado

El mundo del deporte, particularmente en la ciudad de Nueva York , severamente golpeada por la pandemia del nuevo coronavirus despertaron con la triste noticia del fallecimiento de Anthony Causi , un reconocido fotógrafo quien se desempeño como un estelar de la lente para el diario The New York Post .

Relata Charles Wenzelberg , editor en jefe del área de fotografía del Post : "Recibí las terribles noticias como a las 8:30 de la noche del domingo. Nunca estás preparado para esto. Físicamente me sentía enfermo. Mi estómago solo se retorcía, y mi corazón se rompió"

Causi era muy cercano a Wenzelberg, por eso la sensibilidad en sus palabras, el dolor, la impotencia y la incredulidad, pues siempre creyó que Anthony era como una roca, en los buenos y malos tiempos. Más allá de la innegable y dolorosa pérdida humana, cabe hacer un recopilatorio de quién era Causi y qué lo hizo ganarse el respeto de los fotógrafos deportivos estadounidenses y del mundo. Primero, hay que hacer hincapié acerca de que si existe una ciudad en el mundo en el que la competitividad empieza desde que sales de casa, tomas el metro y lidias con millones para meterte a un vagón y correr a tu trabajo, en la escena del periodismo y de la fotografía deportiva no es la excepción.

Nueva York es una ciudad rica en historia y tradición en lo que a deportes se refiere, la exigencia en la calidad de los contenidos y las imágenes es alta. ¿Quién no quiere ver buenas fotografías de los Yankees, de los Mets, de los Knicks, de los Rangers, incluso de los Nets y los Islanders, o bien, aunque jueguen en New Jersey, de los Jets y los Giants?

Causi no solo tenía la técnica dominada para hacer imágenes increíbles en un estudio, jugar con las luces y sombras, crear ángulos que ensalzaban a un personaje o que le daban ese toque dramático que únicamente un fotógrafo con enorme sensibilidad, tacto y oportunismo al disparar puede tener. Sin embargo, sus más grandes imágenes se dieron en los estadios, en las arenas, en los gimnasios, en los recintos en los que el deporte teje sus mejores historias, con base en el sudor, las lágrimas e incluso la sangre. Causi supo siempre el momento en el que era adecuado 'jalar del gatillo'.

Sin embargo, y es algo que el propio Wenzelberg le reconoce, el beisbol era el deporte de sus amores. Ya fuera en Citi Field o Yankee Stadium, varias de las imágenes de Causi llegaban sin problema alguno y daban vida y un ángulo único a las páginas del New York Post. Recuerda su exjefe que llegó a hacer buena amistad con Pedro Martínez cuando vistió la franela de lo Mets, así como con el cubano Yoenis Céspedes, del mismo equipo.

Sin embargo, parece que el lazo era todavía más profundo con los New York Yankees. Sentía un profundo respeto y admiración por Derek Jeter, que resultó ser mutua. Pero quizás la foto más icónica de Causi fue una que tomó en 2006 en Yankee Stadium, y que Wenzelberg no sabe qué fue lo que hizo para lograrla, pues tuvo que haber burlado la seguridad del recinto para llegar a la zona del bullpen.