Ana Gabriela Guevara, quien dejará la Conade en los próximos días, aseguró que se va tranquila y satisfecha de su gestión al frente del organismo del deporte mexicano después de seis años donde hubo mucha controversia durante su administración.

“Pues la imagen ustedes se han encargado unas de cultivarla y otras de entorpecerla. Al final, he cumplido con la responsabilidad que tengo actualmente. Aquí no se gana medalla. En la administración se trabaja con la responsabilidad para la que se otorgó el puesto, y con esa premisa es que se desempeñó. Aquí no es de aplausos, ni tampoco de reconocimientos, ni tampoco de medallas. Actuamos y fuimos correspondientes con esta encomienda, y al final entregamos los números para los que nos abocamos y trabajamos. No es en tenor del ego de seguir buscando este reconocimiento”

"La distancia, el tiempo se encargará de ponerlo en la dimensión de vida. Lo único con lo que me quedo inmensamente tranquila es que nada de lo que se ha dicho y nada de lo que se sigue diciendo y siguen escribiendo es cierto”, indicó Guevara.

Además, la aun titular de la Conade, aseguró que siempre tuvo la puertas abiertas para los deportistas al ser cuestionada sobre que en algunos momentos le faltaba sensibilidad.

“ No, ninguna de las cosas que dijiste dije. El punto medular de estar al frente de la institución no se torna en sentimentalismos. Mi cercanía y mi afecto y mi empatía para con los deportistas radica en otro sentido. Repito, no una disciplina debe de tener ni tampoco cambiar la percepción. Aquí hay muchos y muchas que pueden testificar de que siempre la disponibilidad desde mi posición y de todo el equipo de la Conade fue buscarlos como sí. Los berrinches pues lamentablemente no se pueden cotejar, lo decía en mi discurso anteriormente. El respeto a las reglas, a los protocolos y a las normas es irrestricto y va en contra cuando se actúa en sentido contrario porque no se puede actuar desde el ego, tienen que actuar desde el altruismo”

“S i algo fue asertivo que encontramos durante la administración fue el apoyo directo a los deportistas, si eso no se hubiera podido avanzar y muchos de estos resultados tampoco hubieran podido ser. Entonces no hay nada que arrepentirse, no estoy esperando una calificación, tengo la certeza y la plena satisfacción de haber logrado y de haber hecho junto con todo el equipo que saliéramos a buen puerto”, afirmó Ana Guevara.

Será Rommel Pacheco, exclavadista mexicano, quien sustituya a Ana Gabriela Guevara al frente de la Conade cuando Claudia Sheinbaum tome la presidencia de México el próximo 1 de octubre.