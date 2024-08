Ana Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), habló de los resultados de México en Paris 2024 y sobre todo mandó mensaje a los medios de comunicación por difamaciones en publicaciones.

"Mi parte competitiva no finaliza, entre más me chingan, más me crezco... ese ha sido mi mensaje para todo el equipo. Cuando pasó en 2019 que pensamos que teníamos que bajar la guardia, fue todo lo contratio, insisto, sigue siendo una mentira y sigo esperando que me traigan impreso lo que dicen".

Guevara negó que exista algún tipo de demanda, denuncia o investigación en su contra por malos manejos de dinero como titular de la CONADE.

"No existe ninguna averiguación dentro de la Fiscalía, ningún expediente abierto, por lo tanto la pregunta a muchos de sus colegas de porqué no damos una postura, porque no podemos validar lo que es mentira".

El pensar de Ana Guevara sobre las medallas conseguidas en Paris 2024 fue calificada como honorable, pero no quedó nada contenta por las que se 'perdieron' en competencias donde se esperaban preseas.

"Una cosecha honorable, no es la expectativa que teníamos, se quedaron muchos metales pendientes, hay resultados que no nos agradan, que no nos convencen".

ANA GUEVARA 'JUSTIFICA' DECLARACIONES AL TAEKWONDO

Ana Guevara comentó que las declaraciones virales el pasado sábado tenían como referente a Carlos Sansores quien no ganó medalla en Paris 2024, pero no al equipo nacional de Taekwondo.

"La declaración que hice al final de la pelea de Carlos Sansores fue de Carlos Sansores y no del equipo nacional. Me preguntaron de qué me había parecido la pelea y dije que se tenía que competir con mucha más garra, son muchas competencias, mucho dinero invertido, muchos viajes, campamentos y venía de ser campeón del mundo, no vimos a un campeón del mundo compitiendo".

Entre las múltiples respuestas, la exatleta olímpica en Atenas 2004 con medalla de plata en 400m planos, igual afirmó que sí hubo apoyo y no como se maneja.

"Esto se ha vuelto repetitivo, una falsa mentira de lo que sucede en la institución, este personal ha trabajado 24/24, semanas enteras, de noche, de día, de madrugada, tratando de dar la mejor escena de nuestro deporte nacional, para que llegaran en mejores condiciones, se compraron equipamentos para muchas disciplinas, incluido el Tiro con Arco con 5 millones de pesos para competir".