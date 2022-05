Alberto del Río informa el fallecimiento de su exesposa Ángela Velkei

"Es con dolor en mi corazón y con el alma desgarrada que oficialmente confirmo el inesperado y lamentable fallecimiento de Ángela Velkei, madre de mis tres hijos. Ángela fue un ser humano excepcional y una madre ejemplar para mis tres hijos. Agradezco a todos y todas las personas en muchos momentos en donde el mundo me dio la espalda con palabras de aliento y un abrazo sincero. Gracias por tanto Ángela. Te extrañamos como no tienes idea. Pero te juro que nuestros hijos van a crecer y ser hombres y mujeres de bien como siempre me lo pediste. Papá estará aquí para ellos.