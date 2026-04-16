Futbol Muere exportero de Liverpool y Juventus en trágico accidente de auto Alexander Manninger murió a los 48 años de edad luego de que su auto fuera arrollado por un tren en Salzburgo.

Video Muere exportero de Liverpool y Juventus, Alexander Maninger, en trágico accidente de tránsito

La mañana de este jueves se dio a conocer la trágica muerte del portero austríaco de 48 años de edad Alexander Manninger en un accidente de tránsito mientras conducía su auto en una localidad de Salzburg, en Austria.

El guardameta fue uno de los referentes del futbol de su país debido a que dio el salto a las principales ligas de Europa como la Premier League de Inglaterra, LaLiga de España y la Serie A de Italia con equipos de jerarquía.

PUBLICIDAD

Tras su paso por tres clubes en su país natal, Alexander Manninger jugó para Arsenal de 1997 a 2001, donde ganó una Premier League, una FA Cup y dos Community Shield. Más tarde probó suerte en Italia y España, incluso en el futbol de Alemania para concluir en Inglaterra con Liverpool.

Con Juventus, uno de los siete clubes en los que jugó en Italia, ganó la Serie A en la temporada 2011-2012. Además, fue portero suplente de la Selección de Austria en la Eurocopa 2008 disputada en su país y en Suiza, pero sin superar la primera fase.

"El Liverpool FC está profundamente apesadumbrado por el fallecimiento del ex portero Alex Manninger a la edad de 48 años.

"Los pensamientos de todos en el LFC están con la familia y amigos de Alex en este difícil momento", anunciaron los Reds en sus redes sociales a casi un año de la muerte de Diogo Jota, uno de sus jugadores en activo que estremeció el futbol mundial.

MUERTE DE ALEXANDER MANNINGER CONMOCIONA AL MUNDO DEL FUTBOL

Fue en la mañana de este jueves que diversos medios locales en Austria anunciaron la trágica muerte del exportero de la Selección de Austria, Juventus, Liverpool y Arsenal, entre otros, en un accidente de tránsito.

El guardameta, ya en retiro, conducía su auto en la localidad de Nußdorf am Haunsberg, en Salzburgo, cuando fue embestido por un tren y arrastrado por varios metros sobre las vías. Cerca de 25 pasajeros que viajaban en el tren y el conductor salieron ilesos, según las autoridades locales.

Sin embargo, Alexander Manninger, quien recibió apoyo médico y con quien se utilizó desfibrilador, murió en la escena del trágico accidente de tránsito. Aún se analizan los motivos reales por los que se dio la colisión.

PUBLICIDAD

Estos fueron los clubes en los que jugó Alexander Manninger en su carrera futbolística: