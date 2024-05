Osmar Olvera, clavadista mexicano, reveló que la directora de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, prometió ayudarlo para poder contar con su entrenadora Ma Jin en los Juegos Olímpicos de París 2024 .

"Es muy importante que (Ma Jin) me acompañe en la competencia más importante de mi vida, ahorita no ha podido ser en las últimas competencias, pero al final la comunicación siempre ha estado, le mando mis videos, le marco, me dice las correcciones y todo.

"He podido tener pláticas con Ana (Guevara) y me ha dado esa tranquilidad de que se va a hacer todo lo posible porque esté ahí a mi lado (su entrenadora) y sé que así va a ser, entonces confío y lo más seguro es que esté ahí", comentó Olvera en la rueda de prensa ofrecida a los medios este domingo de cara a los Olímpicos.

El clavadista aclaró que no tiene una mala relación con la Conade ni con Ana Guevara pese a haber perdido su beca en enero de 2023.

“Al final yo no estoy peleado con nadie, al final Conade me ha estado apoyando con las instalaciones, me dan el doctor, el fisioterapeuta, estoy también agradecido con todas las instituciones que me han apoyado, he tenido pláticas con Ana muy buenas, en donde como dije ya me ha dado esa tranquilidad de que mi entrenadora va a estar conmigo, entonces yo solamente le agradezco a todos el apoyo”.

A Osmar Olvera le emociona ser promesa de medalla

Sobre la presión y esperanzas que la delegación mexicana olímpica ha depositado en Osmar Olvera, el clavadista asume su responsabilidad y se mostró entusiasmado por demostrar su nivel en la máxima competición deportiva del mundo.

“Dejé de ser promesa, me convertí en realidad en el Mundial de Fukuoka, llego con más confianza, con más experiencia, con nombre, ya los jueces saben quién soy, los chinos saben quién soy, saben que estoy pisándoles los talones, a nada de ganarles y eso me emociona, me hace querer entrenar más, me motiva.

“Soy muy consciente, es normal que me cuelguen la medalla. Me dicen que piense en el clavado y no en las medallas. Quiero ganar, pero no es mi preocupación, lo veo como motivación, que mucha gente sabe que estoy compitiendo por estar en el podio, más que presión lo veo como motivación”.