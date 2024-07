Japón terminó con 259,594 puntos, a 0,532 de China y a 1,801 de Estados Unidos , en su primer podio desde el bronce de Pekín 2008. Nipones y norteamericanos celebraron con locura, los chinos se hundieron tras dejar escapar una victoria que no catan desde 2012.

Gran Bretaña , Ucrania, Italia , Suiza y Canadá completaron la clasificación de la final. El equipo ganador del oro en Tokio 2020, Rusia, no compite en París por sanción.

Pero los aparatos no entienden de favoritos y a Hashimoto se le enredaron las manos en el caballo con arcos y se cayó al suelo. Había comenzado con unos molinos vertiginosos, pero no pasó del 13.100. Menos mal para Japón que Sugino había abierto margen para el error con sus 14,866. Al contrario que en la ronda clasificatoria, en la final no se puede descartar ninguna nota. Japón perdió el liderato.