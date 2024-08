"¿A qué manos? Jajajaja, esa es mi pregunta, pero sí, todo bien, todo bien igual, yo digo, si me las tengo que quebrar, me la voy a quebrar".

Sí, claro, ya estamos en la final. Creo que yo llego a la esquina, el tercer round, ya cuando finaliza y le dije a mi terreno ¿Ganamos? O sea ganamos la pelea, no me la pueden quitar y ya estaba enfocado en la tercera. Ya me ha tocado pelear con ellos, he perdido no con él, pero con otros rivales sí que va a ser una pelea más que nada de corazón y eso complicada".