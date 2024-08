Ale Valencia logró medalla de bronce en Tiro con Arco por equipos junto a Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz , aunque después no pudo brillar en la modalidad de mixto e individual.

"Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a CONADE me bajaron mi beca después de la medalla olímpica. No pues muchas gracias".