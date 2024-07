“Sé que no es un deporte muy conocido. Si tengo que dar mi vida por ganar este juego lo voy a hacer, México nunca había ganado un set en Juegos Olímpicos, estoy muy agradecido, es el primero. Obviamente me hubiera gustado ganar el partido pero haber, me enfrenté uno de los mejores jugadores del mundo.

“Creo que hice todo lo que pude, di todo, estoy totalmente exprimido yo sé que hay mucha gente que dice diste lo mejor de ti y perdiste. Pero tú sabes, la vida y el deporte a veces así es, das lo mejor de ti y muchas veces la vida tiene otra historia que contar pero tienes que quedarte muy contento con lo que haces dentro y fuera y creo que he dado todo, la verdad no pude dar más”, dijo a Luis Ramón Garrido a Alejandro Zenteno para TUDN tras su participación en Paris 2024.

Luis Ramón Garrido se motivó luego de perder el primer set 21-5 y escuchar los gritos de “México, México” en la sede de su competición para ganar el segundo set pero ya con prácticamente nulas aspiraciones para avanzar.

“Muy complciado 21-5, creo que el marcador no fue reflejo del partido, a veces pasan las desgracias en el deporte. Hemos llegado tan lejos, hemos pasado mucho en toda esta vida, no puede quedar en nosotros tenemos que meterle todos los… ya sabes lo que hay allá abajo.

“También creo que tácticamente he cambiado muchísimo, cambiar la red, encontrar mejor el gallo y sobre todo lo que hace reconocer a un mexicano a nivel mundial, que tiene muchos huevos y mucho coraje para hacer las cosas y seguir adelante”, indicó el atleta mexicano de 28 años de edad.

Luis Ramón Garrido rompe en llanto tras recordar obstáculos para los Juegos Olímpicos de Paris 2024

El regio Luis Ramón Garrido recordó sus lesiones, el apoyo de su familia en los momentos más complicados de su carrera y vida profesional, así como un bache anímico en el que incluso estuvo a punto de perder la vida hace casi 10 años.

“Cuando estuve a punto de perder mi vida en 2015, fueron los únicos que estuvieron ahí, cuando pensé que todo iba a mejorar, no mejoró; me rompí la rodilla varias veces, no pude hacer el deporte que amo, mucha gente me abandonó en el camino, ellos nunca lo hicieron, ni mi novia, ni mis hermanos, ni mi papá.

“Si hoy pude ganar un set y jugar al nivel más alto es gracias aque estuvieron aquí, sin ellos no estuviera aquí, con vida, experimentando unos Juegos Olímpicos. Yo te había dicho, Alex (Zentemo), tal vez después de París llegó el final, ¿no? No me retiro, Alex. Sigo, voy a buscar 2028, colocarme en los mejores jugadores del mundo, me he dado cuenta que puedo jugar a ese nivel y créeme que lo voy a hacer”, remató un emocionado Luis Ramón Garrido tras perder en fase de grupos ante Cheuk Yu Lee.