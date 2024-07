Debido a un adeudo de más de 75 mil euros, la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara , no recibirá sus acreditaciones para asistir a los Juegos Olímpicos Paris 2024 junto a la Delegación Mexicana, a menos que liquide antes del 10 de julio.

La deuda de la directora de la Conade corresponde al hotel sede donde se hospedarán los ministros del deporte que estarán en la justa, sin embargo, la funcionaria argumentó que ya no desea alojarse en el sitio designado por el Comité Organizador , a pesar de que ya había hecho reservaciones.

De no cubrir dicho adeudo, el Comité Olímpico Mexicano (COM) no entregará las acreditaciones a Ana Guevara, informó, a través de una carta el 25 de junio, el director de administración de este organismo, Juan Guerrero, al subdirector de Calidad para el Deporte de la Conade, Israel Benítez.