Ana Guevara llegó este miércoles a Francia para los Juegos Olímpicos Paris 2024 y calificó de "falacia" que no existan apoyos a los atletas que representarán a México .

"Tengo la tranquilidad que hemos hecho el trabajo, acompañamiento, la guía de y el desarrollo de estos deportistas, es imposible llegar por méritos propios aislados, sin el apoyo del estadio, gobierno de la República es imposible viajar, mantener equipo, entrenadores, alimentación, dormitorios, etc. Se vuelve un tema retórico cada vez que hay Juegos Olímpicos que no hay apoyo, que no se les da apoyo, que lo hacen solo, es una falacia completa".