"Los nervios es algo normal, a veces los confundimos con algo de miedo y no es miedo, yo creo que es más bien emoción. Yo lo transformo a una emoción, quizá es tan grande que de repente te confundes. T ener miedo es válido, es parte de eso, pero somos bien guerreros y el miedo no nos detiene".

"Claro que sientes, pero mantienes tus emociones como en un post-it, es el ejemplo correcto. Sí, voy bien, voy a ganar, post-it, olvídalo, yo aquí quiero darle al centro, no me interesa nada más, es un poco como tonto y como centro, centro, no me interesa nada perfecto".