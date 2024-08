Colombiano Barajas tenía listo un lugar en su habitación para la medalla olímpica

“¿Y este espacio me espacio me decías que lo tienes vacío para qué? ¡Ah! Porque aquí va la medalla olímpica. ¿La que te vas a ganar? Sí señor”, afirmó hace un tiempo al programa Los Informantes.

Barajas asegura que su presea olímípica “lo es todo”

"No pensé que me faltara hacer un elemento de más y ahí me hubiese subido la nota. Estaba arriba feliz porque sabía que prácticamente tenía listo el esquema y me afané un poco en salir, fue error mío, pero se pudo la de plata que para mí es de oro", afirmó.