Hockey Trump se burla del equipo de hockey de Canadá tras el oro en Olímpicos Milano-Cortina La publicación apareció un día después del histórico oro de Estados Unidos en la final de hockey.

Video Así se burló Trump de la derrota de Canadá en el hockey olímpico

La histórica medalla de oro del equipo de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 no fue indiferente para Donald Trump, quien no perdió la oportunidad de burlarse de Canadá tras la dolorosa derrota.

PUBLICIDAD

Un día después de que el equipo de las barras y las estrellas derrotara a los canadienses por marcador de 2-1, y se cobrara revancha 46 años después tras una larga paternidad, Trump compartió un video generado con Inteligencia Artificial en la red Truth Social.

En el video, el mandatario estadounidense aparece como jugador de la selección de hockey de su país y pasa por encima de todo el combinado canadiense: desde asistencias y peleas hasta anotar el gol del triunfo.

La publicación de Trump fue una respuesta al comentario del ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien escribió en la red social 'X' previo a la final olímpica, "no puedes apoderarte de nuestro país y tampoco de nuestro juego" en referencia a la paternidad deportiva de la Hoja de Maple sobre las Barras y las Estrellas.