Juegos Olímpicos Definen sedes para torneos de futbol en Juegos Olímpicos Los Angeles 2028 Seis ciudades en Estados Unidos fueron elegidas para el futbol olímpico masculino y femenino.

Video Los Angeles 2028: Revelan sedes para torneos de futbol

Los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028 revelaron las seis ciudades en Estados Unidos fueron nombradas como sedes del torneo de futbol olímpico.

Este martes 3 de febrero, Reynold Hoover, director ejecutivo de LA 2028, indicó a los miembros del Comité Olímpico Internacional que los Juegos se jugarán en "estadios de la MLS de primer nivel ya existentes".

SEDES DE FUTBOL PARA LOS ANGELES 2028



Los partidos de la fase de grupos se llevarán a cabo en New York, Columbus, Nashville, St. Louis, San Diego y San Jose, anunciaron el martes los organizadores de los próximos Juegos de Verano.

Uno de ellos será el estadio del New York City FC que debe abrir sus puertas en 2027. El Rose Bowl en Pasadena fue previamente confirmado para albergar partidos de la fase de eliminación directa y la ronda de medallas.

El futbol en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 se jugará del 12 de julio al 29 de agosto de 2028. Serán disputados en este deporte dos eventos diferentes: masculino y femenino.