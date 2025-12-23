Juegos Olímpicos Jackie Chan protagoniza emotivo relevo rumbo a Milano-Cortina 2026 Un relevo muy especial se dio de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

Video Emotivo momento rumbo a los Juegos Olímpicos, cortesía de un 'Dragón'

Jackie Chan, legendario actor de películas de artes marciales, protagonizó un momento épico en el relevo de antorcha de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

El 'Dragón' hizo un relevo del fuego olímpico en un día que también fue especial de cara a la magna justa invernal, ya que el fuego recorrió la también legendaria ciudad de Pompeya.

En el recorrido de este martes también participaron personalidades de la talla de los exfutbolistas Ciro Ferrara y Fabio Cannavaro.

El fuego olímpico llegó hasta Nápoles, una de las ciudades más importantes en el sur de Italia, país sede de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Jackie Chan, de 71 años, se hizo famoso por las películas especializadas en Artes Marciales, uno de los partícipes más famosos de este género.