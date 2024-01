Xavi espera contar con Pedri ante Osasuna en la Supercopa

Vale la pena recordar que el conjunto catalán también sufre las bajas a T er Stegen, Gavi y Marcos Alonso , pero sus lesiones son de mayor gravedad y no viajaron a Arabia Saudita para poder seguir con sus respectivos tratamientos de recuperación en Barcelona.

"No me preocupa este dato, me preocupan otras cosas. En muchos partidos hemos merecido ganar holgadamente y en otros, como dije en el campo de la Real Sociedad, ganamos y merecimos perder", afirmó Xavi, quien considera que el problema de su equipo, más que la falta de efectividad en ataque, es que "regala muchas cosas" en defensa.