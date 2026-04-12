    Motagua

    Enfrentamientos y disparos marcan la previa del Motagua vs Olimpia

    En la previa del clásico hondureño se desató disturbios donde hubo una balacera.

    Por:
    Raúl Martínez
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    Video Violencia desata el caos: disparos y heridos en el Clásico de Honduras

    La violencia volvió a manchar el futbol hondureño luego de que en la previa del Clásico entre Motagua y Olimpia se presentaran disturbios entre barras de ambos equipos y la policía que provocó una balacera que dejó varios heridos.

    A través de varios videos difundidos en redes sociales se puede apreciar la batalla campal entre las barras de ambos equipos en las inmediaciones del estadio Nacional de Tegucigalpa.

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    En dichos videos se ve como las personas se arrojan de un lado a otra piedras y botellas, pero un momento se escuchan detonaciones de arma de fuego que provocó que algunos aficionados se resguardaran.

    Y de acuerdo con reportes de medios hondureños hay al menos 10 personas heridas de bala tras el enfrentamiento, que también provocó que casas y automóviles sufrieran daños.

    Estos hechos lamentables provocaron que el partido se pospusiera y hasta el momento se mantienen platicas sobre si el juego entre Motagua y Olimpia se disputará.

    Video Olimpia y Motagua disputan Clásico de Honduras en Estados Unidos y terminan a golpes
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