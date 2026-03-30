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    Olimpia y Motagua disputan Clásico de Honduras en New Orleans Cup y terminan a golpes

    Jugadores de Olimpia y Motagua terminaron en empujones el Clásico Hondureño que se llevaba a cabo en Luisiana, Estados Unidos.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video Olimpia y Motagua disputan Clásico de Honduras en Estados Unidos y terminan a golpes

    Durante el partido de la New Orleans Cup entre Olimpia y Motagua jugado en Luisiana, Estados Unidos, el clásico más importante del futbol de Honduras terminó en un verdadero escándalo cuando jugadores de ambas escuadras se olvidaron del partido.

    A los 44 minutos del encuentro, con el marcador 2-0 a favor de Olimpia, un cruce de palabras y empujones entre jugadores de Olimpia y Motagua derivó rápidamente en una pelea generalizada donde hubo golpes, agarrones, caídas al césped y la intervención de árbitros, asistentes y miembros de los cuerpos técnicos.

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    A pesar de que la bronca duró algunos minutos y culminó con dos expulsiones de Agustín Mulet y Riky Zapata, pronto los jugadores calmaron los ánimos y volvieron al futbol para continuar con las acciones del cotejo de la New Orleans Cup, donde también participan los equipos hondureños Real España y Marathón.

    Finalmente el encuentro terminó empatado 2-2 con una épica remontada de las águilas azules en el tramo final del encuentro, de este cuadrangular amistoso de equipos hondureños que se lleva a cabo en tierras estadounidenses aprovechando la Fecha FIFA.

    Olimpia terminó ganando 2-0 la primera mitad con goles de Josman Figueroa y Michaell Chirinos, sin embargo, la intensidad del blanco hizo revivir al Motagua en la parte complementaria y lograron alcanzar a su acérrimo rival con goles de Romario Silva, vía penal, y Luis Meléndez al 88'.

    La afición catracha en New Orleans disfrutó de un doblete futbolístico ya que previo a este cotejo Marathón y Real España los deleitaron con una aguerrido empate 1-1, para más adelante dar paso al clásico nacional.

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