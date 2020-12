Vertonghen dice que jugó nueve meses con síntomas de conmoción cerebral

El belga explicó que el golpe le “afectó durante nueve meses y obviamente no pude jugar tan bien como quería. No sabía qué hacer. Fue partido tras partido y entrenamiento tras entrenamiento”.

No obstante, Vertonghen dice que a él lo salvó el encierro por la pandemia en marzo: “En ese momento no pude continuar. Solo me quedaba un año de contrato, así que tenía que jugar. Pero una vez que jugué, jugué mal”.