Vargas: “Cuando Hugo nos entrenaba, lo veíamos y lo admirábamos”

El colombiano Fabián Vargas, uno de los jugadores más laureados en el futbol de su país, contó sus experiencias cuando tuvo de entrenador a Hugo Sánchez en el Almería y afirmó que al mexicano él y sus compañeros los “veían” y lo “admiraban”.

Vargas, campeón de la Copa Intercontinental con Boca Juniors y del Mundial de Clubes con el Internacional de Brasil , recordó que fue ‘Hugol’ quien lo llevó a su primera experiencia en el futbol europeo.

“A mi el que me da la opción de llegar a Europa es Hugo, que era el técnico el Almería y fue quien dio el aval para que yo fuera a España. Era un equipo chico, que si no mal no recuerdo vivía su primera experiencia en la Primera División”, dijo.

“Tuve muy buena relación con Hugo, dese el principio conectamos muy bien y a él le gustaba la manera en la que yo jugaba. Debuté de titular en el primer partido y luego me tocó ir con la selección Colombia para partido de eliminatorias contra Ecuador y Uruguay, y jugando ante Ecuador en Medellín lamentablemente, el 5 de septiembre de 2009 porque de esa fecha nunca me voy a olvidar, sufrí una lesión muy grave. Un jugador me cayó encima y me fracturó el peroné. Fue mi ultimo partido de hecho con la selección absoluta y mi sueño de triunfar en Europa se empezó a diluir”, recordó el jugador cafetalero.

Además, Vargas, que ganó tres torneos locales en su país con el América de Cali y cuatro con Boca en Argentina, manifestó el respeto y admiración que tenían él y sus compañeros con el pentapichichi.

“Con Hugo la verdad, nosotros lo veíamos y los admirábamos. Yo creo que fue de los primeros latinoamericanos que hizo historia en Europa y en un equipo tan grande como el Real Madrid”, señaló el nacido en Bogotá, quien también estuvo en equipos como el AEK Atenas de Grecia, el Independiente de Argentina y el Barcelona de Ecuador.