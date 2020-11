“Sin duda, si yo me decido por México, vamos a ir por todo. Yo quiero irme satisfecho y contento del trabajo que realice en México. Papá lo único que me dice es que yo disfrute, como bien dije: al igual que le di el sí a México, si el día de mañana me llama Uruguay también le voy a dar el sí, y al haber estado en ambas selecciones, tendría que escoger una”.

“La verdad que estoy muy gradecido con ambos cuadros al tenerme en cuenta. Si se me da la oportunidad, claro que sí. Porque Matías (Cendejas) me habló muy bien del club (Chivas), me habló de cómo trabajaban. No es compañero mío, pero me han hablado de Luis Puente, que trabaja muy bien en Chivas, entonces, si me toca, claro que sí iría”.