futbol Una gaviota recibe un balonazo al vuelo en pleno encuentro, le dan RCP y vive para contarlo Todo ocurrió en un partido de la 1ª Liga Amateur de Estambul, Turquía; el capitán del equipo actuó velozmente y salvó al ave.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

Video Gaviota recibe balonazo al vuelo en pleno juego, le dan RCP y vive para contarlo



Minuto 22 del juego entre Mevlanakapı Guzelhisar y Istanbul Yurdum Spor de la Liga de la 1ª Liga Amateur de Estambul, desde hace unos minutos una gaviota vuela bajo sobre el terreno de juego y desde el arco del Yurdum el arquero Muhammet Uyanık despeja el balón.

PUBLICIDAD

Es inevitable, golpea al ave al vuelo y esta cae aparatosamente.

Gani Catan, su capitán no se lo piensa corre y sobre el césped le da RCP (reanimación cardiopulmonar), el pájaro se ve en malas condiciones. Los jugadores de ambos cuadros la rodean, el árbitro tampoco pierde detalle y permite que el juego se interrumpa.

Las patas tiezas de la gaviota no son una buena señal, pero tras dos minutos empieza a reaccionar y las mueve, igual el pico, los ojos. Tras lograr lo impensable, Catan corre a la banda y la entrega a las asistencias médicas que siguen dándole atención médica.

El ave está viva, pero tiene tiene las alas dañadas, tardará un poco en volver a volar.

Desde el campo

Uyanik, tras el partido declaró a la Agencia Anadolu que al momento no se dio cuenta a que había golpeado, solo hasta que se acercó: "En ese momento quedé en shock. Me sentí mal. Estaba muy afectado, me afectó profundamente. Después de todo, también es un ser vivo".

Catan, el capitán y héroe de la historia, tampoco se dio cuenta de inmediato que caía de cielo y también dio su versión de los hechos.

"Algo venía hacia abajo. Me di cuenta de que era una gaviota. Fui el primero en correr hacia ella. Lo primero que pensé fue en RCP. Como había levantado las patas inmediatamente, no podía respirar. Se había desmayado, así que probé suerte", dijo y añadió que tras un par de minutos "los ojos de la gaviota empezaron a moverse, así que continué. Luego se recuperó un poco y le dimos agua. Había un equipo médico cerca. La llevé y la cargué con mis propias manos", explicó.

PUBLICIDAD

Además, sorprendió un poco con sus declaraciones porque confesó que nunca recibió instrucciones para dar RCP.

Finalmente, el Istanbul Yurdum Spor perdió el juego y con ello el campeonato de la 1° Liga Amateur de Estambul, pero, explica Catan, se llevaron algo más importante a casa.

"Perdimos el campeonato, pero es maravilloso haber ayudado a salvar una vida. Esto fue más importante que el campeonato", concluyó.